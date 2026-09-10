Porsche vz. Aktie

44,79EUR 0,17EUR 0,38%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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10.09.2026 15:18:25

Porsche vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die nun vollzogene Trennung von Bugatti und Rimac passe zum Bestreben der Familien Porsche und Piech, den Sportwagenbauer an geringere Nachfrage nach Luxus-Elektroautos und schwächere Absatzdynamik in China anzupassen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 11:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44,65 € 		Abst. Kursziel*:
11,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,63%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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15:18 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:41 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,65 0,07% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Aktuelle Aktienanalysen

15:18 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
13:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
12:42 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
12:30 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
12:29 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 RTL Hold Deutsche Bank AG
12:12 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:41 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:22 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:08 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
11:02 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:55 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:25 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:00 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:54 Verbund verkaufen Baader Bank
09:43 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:56 Inditex Buy Deutsche Bank AG
08:54 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08:44 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:24 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:23 AB InBev Buy UBS AG
08:23 Inditex Buy UBS AG
08:22 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Danone Buy UBS AG
09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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