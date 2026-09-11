STRABAG Aktie

106,60EUR 3,80EUR 3,70%
STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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11.09.2026 10:13:00

STRABAG SE kaufen

Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 109,50 auf 124,00 Euro erhöht. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte zudem die Empfehlung "Buy".

Marschallinger schrieb, dass die positive Empfehlung von starkem Wachstum und Rentabilität bestärkt werde. "Wir sind der Ansicht, dass Strabag eine der stärksten Kombinationen aus strukturellem Wachstum, Ertragssicherheit und finanzieller Stärke in der europäischen Baubranche bietet", hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 7,59 (statt 6,55) Euro für 2026, sowie 7,16 (statt 6,64) bzw. 7,49 (statt 6,74) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,20 (statt 2,80) Euro für 2026, sowie 3,30 (statt 2,90) bzw. 3,40 (statt 2,90) Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Die Strabag-Titel notierten am Freitag in der Früh an der Wiener Börse bei 106,20 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prcer/rst

ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

AFA0006 2026-09-11/10:13

Zusammenfassung: STRABAG SE kaufen
Unternehmen:
STRABAG SE 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
124,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
106,40 € 		Abst. Kursziel*:
16,54%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
106,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 106,20 3,31% STRABAG SE

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10:12 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:10 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley
08:54 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 GEA Overweight Barclays Capital
06:24 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
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10.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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10.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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