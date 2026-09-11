STRABAG Aktie
|106,60EUR
|3,80EUR
|3,70%
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
STRABAG SE kaufen
Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 109,50 auf 124,00 Euro erhöht. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte zudem die Empfehlung "Buy".
Marschallinger schrieb, dass die positive Empfehlung von starkem Wachstum und Rentabilität bestärkt werde. "Wir sind der Ansicht, dass Strabag eine der stärksten Kombinationen aus strukturellem Wachstum, Ertragssicherheit und finanzieller Stärke in der europäischen Baubranche bietet", hieß es weiter.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 7,59 (statt 6,55) Euro für 2026, sowie 7,16 (statt 6,64) bzw. 7,49 (statt 6,74) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,20 (statt 2,80) Euro für 2026, sowie 3,30 (statt 2,90) bzw. 3,40 (statt 2,90) Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Die Strabag-Titel notierten am Freitag in der Früh an der Wiener Börse bei 106,20 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prcer/rst
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
AFA0006 2026-09-11/10:13
|Zusammenfassung: STRABAG SE kaufen
|
Unternehmen:
STRABAG SE
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
124,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
106,40 €
|
Abst. Kursziel*:
16,54%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
106,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
|
KGV*:
-
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|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|106,20
|3,31%
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|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Apple Overweight
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