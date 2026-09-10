Ryanair Aktie
|22,71EUR
|-0,29EUR
|-1,26%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Laut Neil Sorahan liege der Fokus bei der Fluggesellschaft weiterhin auf dem Niedrigkostenansatz, der den Grundstein der Ryanair-Strategie bilde. Dies erwähnte Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund hoher Treibstoffpreise, Lieferengpässe und Marktvolatilität sei es dem Manager weiterhin wichtig, Flexibilität zu wahren und einen Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz zu behaupten./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 15:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23,08 €
|
Abst. Kursziel*:
29,98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,57%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|22,71
|-1,26%
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