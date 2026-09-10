Inditex Aktie
|55,10EUR
|0,72EUR
|1,32%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Als entscheidenden Punkt der letzten Quartalszahlen sieht Analyst James Grzinic nicht die wegen der gestiegenen Kosten verpassten operativen Ergebniserwartungen (Ebit), wie er am Donnerstag schrieb. Im Fokus sollte vielmehr die bemerkenswerte Umsatzstärke stehen, die die Gewinnerwartungen untermauere./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,90 €
|
Abst. Kursziel*:
22,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,60%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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|29.05.26
|Inditex Equal Weight
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|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
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Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|54,96
|1,07%
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