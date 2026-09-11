Novartis Aktie
|119,74EUR
|1,44EUR
|1,22%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 105 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer hätten nun binnen weniger Tage die Ergebnisse aller drei mit Spannung erwarteter Phase-III-Studien vorgelegt, schrieb Kerry Holford am Donnerstag. Dabei habe das MS-Mittel Remibrutinib positiv abgeschnitten, aber Del-desiran und Pelacarsen hätten ihre Primärziele verfehlt. Die Erwartungen an alle drei Assets seien hoch gewesen, entsprechend "scharf, aber angemessen" sei die Kursreaktion. Holford taxiert das durchschnittliche Umsatzwachstum per annum bis 2030 nun mit 4 Prozent unter dem bestätigten Konzernziel von 5 bis 6 Prozent./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
113,12 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
113,16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,21%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
10.09.26
|SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
10.09.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|119,68
|1,17%
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|12:00
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11:23
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG