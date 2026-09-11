Sartorius vz. Aktie
|231,90EUR
|2,00EUR
|0,87%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 270 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
231,80 €
|
Abst. Kursziel*:
20,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
231,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,74%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
08.09.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
08.09.26
|TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|231,90
|0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.