SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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10.09.2026 21:46:43

SAFRAN Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 430 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luftfahrzulieferer sei eine "hervorragende langfristige Investition", schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorerst könnte der hohe Ölpreis zwar beim Kurs seine Spuren hinterlassen, doch auf längere Sicht gehörten die Franzosen zu den bestplatzierten Unternehmen in ganz Europa - auch außerhalb des Luftfahrt- und Rüstungssektors./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 20:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
320,70 € 		Abst. Kursziel*:
43,44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
327,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,29%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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