NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Preiserhöhungen in den USA deuteten bei dem Baustoffkonzern auf weiteres Wachstum hin, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Kernprodukte verzeichneten nun ein Wachstum im Vorjahresvergleich./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.