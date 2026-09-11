Saint-Gobain Aktie

71,08EUR -0,20EUR -0,28%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 20:52:12

Saint-Gobain Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Preiserhöhungen in den USA deuteten bei dem Baustoffkonzern auf weiteres Wachstum hin, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Kernprodukte verzeichneten nun ein Wachstum im Vorjahresvergleich./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,40 € 		Abst. Kursziel*:
91,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92,74%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Analysen
10.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
04.08.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 71,08 -0,28% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Aktuelle Aktienanalysen

10.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
10.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
10.09.26 AB InBev Buy UBS AG
10.09.26 Inditex Buy UBS AG
10.09.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen