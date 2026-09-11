Yara International ASA Aktie
|42,28EUR
|-0,07EUR
|-0,17%
WKN: A0BL7F / ISIN: NO0010208051
Yara International ASA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage und starken Importdruck erlebe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Bei der Einzelwerteauswahl sieht er vor allem lokaler agierende Unternehmen mit vergleichsweise kleinem Fußabdruck in China wie Lanxess im Vorteil. Globaler agierende Konzerne wie BASF mit starker Produktion und hohem Absatz in China und dem Rest der Welt seien weniger begünstigt. Sie könnten bei erschwertem Zugang zum europäischen Markt zunehmende Überkapazitäten und den Preisdruck in anderen Märkten zu spüren bekommen. Wacker Chemie, Yara, Evonik und Solvay sieht er neben Lanxess ebenfalls als Nutznießer, wenn auch vermutlich weniger deutlich./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight
|
Unternehmen:
Yara International ASA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
463,50 NKr
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
461,30 NKr
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Yara International ASA
|
16.07.26
|Ausblick: Yara International ASA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Yara International ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Yara International ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Yara International ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Yara International ASA
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Yara International ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Yara International ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Yara International ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.03.25
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Yara International ASA
|42,28
|-0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.