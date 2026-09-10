Volvo AB Aktie
|30,13EUR
|-0,40EUR
|-1,31%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der nordamerikanische Nutzfahrzeugmarkt sei im Erholungsmodus, und Daimler Truck habe wegen des hohen Geschäftsanteils dort das größte Aufwärtspotenzial, schrieb Nick Housden am Donnerstag in seiner Brancheneinschätzung. Er verwies auf eine glaubwürdige Selbsthilfestory, erfreuliche Kapitalerträge und die anhaltenden Aktienrückkäufe. Daimler Truck werde zudem mit einem gut 50-prozentigen Abschlag auf den US-Konkurrenten Paccar gehandelt, dessen Aktie Housdon auf "Outperform" hochstufte. Beim schwedischen Wettbewerber Volvo begrenze das stärkere europäische Geschäft das positive Überraschungspotenzial für die Gewinne./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
341,00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
5,57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
341,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
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07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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01.09.26
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01.09.26
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)
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|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|13:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|30,17
|-1,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:56
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:12
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|09:43
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08:23
|Inditex Buy
|UBS AG
|08:22
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.