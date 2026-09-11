Fraport Aktie
|60,40EUR
|1,40EUR
|2,37%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der August sei nur an internationalen Standorten gut gelaufen, schrieb Graham Hunt am Freitag nach den Verkehrszahlen. Längerfristig hänge die Entwicklung der Barmittel aber eher von höheren Preisen und geringeren Ausgaben ab, und könne so auch bei schwachen Verkehrszahlen eine gute Rendite liefern./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,10 €
|
Abst. Kursziel*:
41,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
12:26
|Freundlicher Handel: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
07:33
|Fraport: Cargo trotzt Passagier-Rückgang im August am Drehkreuz Frankfurt (Dow Jones)
|
08.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro (dpa-AFX)
|
08.09.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fraport-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.09.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|60,30
|2,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:00
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:59
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:27
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11:23
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG