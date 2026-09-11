PUMA Aktie

21,46EUR -0,62EUR -2,81%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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11.09.2026 10:12:37

PUMA SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Puma mache kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Er sieht aber Risiken für die Umsatzerwartungen an das Geschäftsjahr 2027./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21,61 € 		Abst. Kursziel*:
6,43%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
21,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,18%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 21,70 -1,72% PUMA SE

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10:13 STRABAG kaufen Erste Group Bank
10:12 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:12 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:12 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:10 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley
08:54 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 GEA Overweight Barclays Capital
06:24 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
10.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
10.09.26 AB InBev Buy UBS AG
10.09.26 Inditex Buy UBS AG
10.09.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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