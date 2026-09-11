PUMA Aktie
|21,46EUR
|-0,62EUR
|-2,81%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Puma mache kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Er sieht aber Risiken für die Umsatzerwartungen an das Geschäftsjahr 2027./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21,61 €
|
Abst. Kursziel*:
6,43%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,18%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|21,70
|-1,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:13
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:12
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.