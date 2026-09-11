Prosus Aktie
|35,55EUR
|0,29EUR
|0,82%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 66,50 auf 55,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Beteiligungsunternehmen. Umsatzseitig blieben sie bis 2029 quasi unverändert, doch für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) plant er jetzt etwas konservativer nach der Aussage von Prosus, dass 2027 ein "Jahr der Umsetzung" werde./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,46 €
|
Abst. Kursziel*:
57,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,24%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
31.08.26
|EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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27.08.26
|Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividende können sich Prosus-Anleger freuen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
26.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Prosus N.V.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|35,55
|0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06:24
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.