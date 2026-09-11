Fraport Aktie

60,40EUR 1,40EUR 2,37%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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11.09.2026 11:27:50

Fraport Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In Frankfurt habe sich das Geschäft nicht belebt, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach den Verkehrszahlen für August. Im Ausland laufe es aber gut./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60,20 € 		Abst. Kursziel*:
12,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
60,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,58%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:27 Fraport Hold Warburg Research
10:21 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 60,30 2,20% Fraport AG

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12:00 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:00 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:59 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:59 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:27 Fraport Hold Warburg Research
11:23 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:23 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:23 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:22 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:25 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:21 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:14 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
10:13 adidas Outperform RBC Capital Markets
10:13 STRABAG kaufen Erste Group Bank
10:12 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:12 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:12 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:10 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley
08:54 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 GEA Overweight Barclays Capital
06:24 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
10.09.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
10.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
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10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
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