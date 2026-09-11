Ottobock Aktie

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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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11.09.2026 11:23:10

Ottobock Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ottobock mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Ottobock stehe nach einem enttäuschenden Jahresauftakt und dem soliden organischen Wachstum im zweiten Quartal nun immerhin auf einem festeren Boden./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Hold
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
55,50 € 		Abst. Kursziel*:
18,92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
55,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,49%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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