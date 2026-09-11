Ottobock Aktie
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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ottobock mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Ottobock stehe nach einem enttäuschenden Jahresauftakt und dem soliden organischen Wachstum im zweiten Quartal nun immerhin auf einem festeren Boden./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Hold
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55,50 €
|
Abst. Kursziel*:
18,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,49%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
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