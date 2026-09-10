MTU Aero Engines Aktie
|337,90EUR
|-4,50EUR
|-1,31%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Triebwerkherstellers MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Flugzeuge des Typs A320 liege nach Daten des Analysehauses im August bei 15 und damit zwar unter dem Rekordwert des letzten Monats, aber immer noch auf solidem Niveau, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen inzwischen verbessert habe. Zudem dürften die verkürzten Durchlaufzeiten in den Werkstätten dazu beigetragen haben, dass der stetige Strom an Wiederinbetriebnahmen in den kommenden Monaten anhält./la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
339,10 €
|
Abst. Kursziel*:
35,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
337,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,13%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|338,30
|-1,20%
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|Ryanair Outperform
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|Jefferies & Company Inc.
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|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:12
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|09:43
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:23
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08:23
|Inditex Buy
|UBS AG
|08:22
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
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|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
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|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
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|09.09.26
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|UBS AG