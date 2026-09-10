MTU Aero Engines Aktie

337,90EUR -4,50EUR -1,31%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 17:39:22

MTU Aero Engines Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Triebwerkherstellers MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Flugzeuge des Typs A320 liege nach Daten des Analysehauses im August bei 15 und damit zwar unter dem Rekordwert des letzten Monats, aber immer noch auf solidem Niveau, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen inzwischen verbessert habe. Zudem dürften die verkürzten Durchlaufzeiten in den Werkstätten dazu beigetragen haben, dass der stetige Strom an Wiederinbetriebnahmen in den kommenden Monaten anhält./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 09:41 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
339,10 € 		Abst. Kursziel*:
35,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
337,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,13%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

mehr Analysen
17:39 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 338,30 -1,20% MTU Aero Engines AG

Aktuelle Aktienanalysen

18:43 Ryanair Outperform Bernstein Research
17:39 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
15:18 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
13:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
12:42 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
12:30 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
12:29 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 RTL Hold Deutsche Bank AG
12:12 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:41 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:22 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:08 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
11:02 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:55 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:25 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:00 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:54 Verbund verkaufen Baader Bank
09:43 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:56 Inditex Buy Deutsche Bank AG
08:54 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08:44 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:24 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:23 AB InBev Buy UBS AG
08:23 Inditex Buy UBS AG
08:22 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Danone Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen