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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Chris Schott sieht für die Ziele des Pharmaherstellers Luft nach oben, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen für das erste Quartal schrieb. Treiber seien die Geschäfte mit dem Blutverdünner Eliquis und dem Impfstoff Comirnaty./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 27,22
|
Abst. Kursziel*:
10,21%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 27,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,21%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
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