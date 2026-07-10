Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Industriekonzern und Autozulieferer. Die Experten setzen dabei vor allem auf Alleinstellungsmerkmale und Chancen im Bereich Humanoide Roboter./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
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Unternehmen:
Schaeffler AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
10,50 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
8,29 €
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Abst. Kursziel*:
26,66%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
8,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
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Analyst Name::
Martin Comtesse
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KGV*:
-
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