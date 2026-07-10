SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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10.07.2026 07:50:44

SMA Solar Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Hersteller von Solar-Wechselrichtern. Die Experten setzen dabei vor allem auf strukturelle Vorteile der neuen Herangehensweise im Geschäft mit Photovoltaik- und Speicherlösungen für private Einfamilienhäuser und kleine bis mittlere Gewerbebetriebe (HBS)./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,65 € 		Abst. Kursziel*:
35,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,28%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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