SMA Solar Aktie
|54,30EUR
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|-1,90%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Hersteller von Solar-Wechselrichtern. Die Experten setzen dabei vor allem auf strukturelle Vorteile der neuen Herangehensweise im Geschäft mit Photovoltaik- und Speicherlösungen für private Einfamilienhäuser und kleine bis mittlere Gewerbebetriebe (HBS)./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,65 €
|
Abst. Kursziel*:
35,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,28%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
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