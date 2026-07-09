Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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09.07.2026 19:00:25

Bechtle Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse prognostizierte in einem Ausblick am Donnerstag starke Geschäftszahlen und eine ungebrochene Auftragsdynamik. Das gelte vor allem für die Kunden des IT-Dienstleisters aus dem öffentlichen Sektor in Deutschland./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,50 € 		Abst. Kursziel*:
47,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,83%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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