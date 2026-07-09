Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Vor der Luft- und Raumfahrtmesse Farnborough Air Show erwögen mehrere internationale Fluggesellschaften Bestellungen von Großflugzeugen bei Boeing, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu zählten Singapore Airlines, Quantas, Philipine Airlines, Etihad sowie American Airlines./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 223,91
|
Abst. Kursziel*:
31,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 223,21
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,16%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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