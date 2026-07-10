Bechtle Aktie
|30,42EUR
|-0,04EUR
|-0,13%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der IT-Dienstleister. Der Markt konzentriere sich vor allem auf die Auswirkungen schwankender Preise für Speichermodule, so die Experte. Die Jefferies-Experten konzentrierten sich dagegen eher auf das Potenzial der Rahmenverträge mit der öffentlichen Hand in Deutschland, deren Anzahl einen Höchststand erreicht habe./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,50 €
|
Abst. Kursziel*:
47,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,93%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
08.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
06.07.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
06.07.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Bechtle auf 34,50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.07.26