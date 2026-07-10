Bechtle Aktie

30,42EUR -0,04EUR -0,13%
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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10.07.2026 07:35:03

Bechtle Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der IT-Dienstleister. Der Markt konzentriere sich vor allem auf die Auswirkungen schwankender Preise für Speichermodule, so die Experte. Die Jefferies-Experten konzentrierten sich dagegen eher auf das Potenzial der Rahmenverträge mit der öffentlichen Hand in Deutschland, deren Anzahl einen Höchststand erreicht habe./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,50 € 		Abst. Kursziel*:
47,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,93%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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