Deutsche Telekom Aktie

25,80EUR 0,50EUR 1,98%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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10.07.2026 06:55:55

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Kombination strategischer, längerfristiger Unsicherheiten habe der Aktie einen 30-prozentigen Kursrückgang gegenüber den Höchstständen im März 2025 eingebrockt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Und es dürfte mehrere Quartale dauern, bis sich die Aussichten verbesserten. Doch für die Anleger werde es zunehmend schwierig, die Bewertung zu ignorieren. Fundamental bleibe die Aktie kurzfristig attraktiv. Dattani traut den Bonnern zu, ihre "beeindruckenden" Gewinnsteigerungsraten (EPS) im prozentual zweistelligen Bereich fortzusetzen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:33 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,38 € 		Abst. Kursziel*:
57,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,04%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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