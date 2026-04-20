ProSiebenSat.1 Media Aktie
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WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Hold
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,35 €
|
Abst. Kursziel*:
19,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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