ProSiebenSat.1 Media Aktie

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WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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20.04.2026 10:02:51

ProSiebenSat1 Media SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Hold
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,35 € 		Abst. Kursziel*:
19,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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