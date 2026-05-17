ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bleibt mit seinen Prognosen für 2026 und 2027 klar unter dem Konsens./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Equal Weight
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
3,90 €
|
Abst. Kursziel*:
28,34%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
3,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,75%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|31.03.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
