RELX Aktie
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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Umsatz dürfte bereinigt um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Cherblanc am Freitag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht. Den Gewinn je Aktie des Anbieters von Online-Datenbanken erwartet er 9 Prozent über Vorjahr./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 15:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
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Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
34,50 £
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
27,68 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
23,77 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Christophe Cherblanc
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KGV*:
-
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