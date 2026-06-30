RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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30.06.2026 10:59:24

RELX Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Relx von 3000 auf 3100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin erwartet sich ein starkes Halbjahresergebnis vom Fachverlag und Datenbankanbieter, abgesehen vom durch den Nahost-Krieg belasteten Messegeschäft. Dies schrieb der Experte am Montagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 23. Juli./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
31,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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