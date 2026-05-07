RENK Aktie
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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renk mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang und das operative Ergebnis (Ebit) des Rüstungskonzerns hätten positiv überrascht, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,14 €
|
Abst. Kursziel*:
37,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,78%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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