Rheinmetall Aktie
|1 098,40EUR
|-4,60EUR
|-0,42%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 6. August dürften eine Wachstumsbeschleunigung belegen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Nachdem das Bundesverteidigungsministerium das Fregattenprogramm F126 gestoppt habe, werde der Schwerpunkt nicht mehr auf dem Erreichen des ursprünglichen Auftragsziels für 2026 liegen, sondern auf der Bestätigung des angepeilten Umsatzwachstums. Dies wertet der Experte positiv. Er hält die jüngste Kursschwäche für übertrieben und sieht nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1 800,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 084,80 €
|
Abst. Kursziel*:
65,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 099,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,73%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:27
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
11:20
|Rheinmetall-Aktie tiefer: Absage von Fregatte F126 hat Folgen (dpa-AFX)
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Rheinmetall auf 1350 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
10:01
|JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Rheinmetall-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:03
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:03
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:03
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 093,00
|-0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:11
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:04
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:38
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:12
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:07
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:48
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:28
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:18
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:07
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.