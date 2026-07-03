Rheinmetall Aktie

1 098,40EUR -4,60EUR -0,42%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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03.07.2026 11:03:00

Rheinmetall Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 6. August dürften eine Wachstumsbeschleunigung belegen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Nachdem das Bundesverteidigungsministerium das Fregattenprogramm F126 gestoppt habe, werde der Schwerpunkt nicht mehr auf dem Erreichen des ursprünglichen Auftragsziels für 2026 liegen, sondern auf der Bestätigung des angepeilten Umsatzwachstums. Dies wertet der Experte positiv. Er hält die jüngste Kursschwäche für übertrieben und sieht nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 800,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 084,80 € 		Abst. Kursziel*:
65,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 099,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,73%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 093,00 -0,91% Rheinmetall AG

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10:38 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:09 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 KION GROUP Buy Warburg Research
09:12 RHI Magnesita Sector Perform RBC Capital Markets
09:07 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:50 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:49 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
08:48 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
08:47 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
08:46 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:45 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08:43 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:42 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 OMV Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:28 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07:49 GEA Outperform RBC Capital Markets
07:26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
07:22 Lufthansa Buy UBS AG
07:18 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07:17 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
06:50 BP Hold Jefferies & Company Inc.
06:49 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:49 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:30 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
06:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:07 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Michelin Outperform Bernstein Research
02.07.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 FedEx Buy UBS AG
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
02.07.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Continental Buy UBS AG
02.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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