FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 54 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die KI-Nachfrage gebe dem Waferhersteller Ru?ckenwind, doch das Geschäft mit 200-mm-Wafern bleibe ein Schwachpunkt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch den KI-Bereich würden Speicher-Kapazitäten priorisiert und dies zu Lasten anderer Endmärkte./rob/tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.