Siltronic Aktie
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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 54 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die KI-Nachfrage gebe dem Waferhersteller Ru?ckenwind, doch das Geschäft mit 200-mm-Wafern bleibe ein Schwachpunkt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch den KI-Bereich würden Speicher-Kapazitäten priorisiert und dies zu Lasten anderer Endmärkte./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Halten
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Unternehmen:
Siltronic AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
58,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
56,75 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
-
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