Carl Zeiss Meditec Aktie
|23,62EUR
|-0,18EUR
|-0,76%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
23,46 €
|
Abst. Kursziel*:
21,48%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
23,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,66%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
12.03.26
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)