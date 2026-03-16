LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Der Industriegasekonzern entwickle sich zu einem Gewinner im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Alex Sloane am Freitagnachmittag./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT



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