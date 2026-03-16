Air Liquide Aktie
|172,18EUR
|2,00EUR
|1,18%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
16.03.2026 11:02:23
Air Liquide Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Der Industriegasekonzern entwickle sich zu einem Gewinner im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Alex Sloane am Freitagnachmittag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
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Unternehmen:
Air Liquide S.A.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
195,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
171,50 €
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Abst. Kursziel*:
13,70%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
172,18 €
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Abst. Kursziel aktuell:
13,25%
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Analyst Name::
Alex Sloane
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse