ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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16.03.2026 10:32:55

ATOSS Software Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Zahlreiche Gespräche mit Investoren in den vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass die pauschale Schwarzmalerei mit Blick auf die Bedrohung der Softwarefirmen und IT-Dienstleister durch Künstliche Intelligenz (KI) großteils Geschichte sei, schrieb Nay Soe Naing in der Brancheneinschätzung vom Freitagnachmittag. Die Aktienkurse hätten sich auch erholt. Doch die Anleger positionierten sich weiter vorsichtig. Entsprechend gebe es immer noch etliche attraktive hochwertige Titel. Der Experte favorisiert im Bereich Internetsicherheit Crowdstrike und Zscaler, bei Konstruktionssoftware Nemetschek, Procore und Cadence, im Midcap-Segment Atoss Software und Planisware sowie bei IT-Dienstleistungen Cognizant und Accenture./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,00 € 		Abst. Kursziel*:
87,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
84,96%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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