PUMA Aktie

21,78EUR 0,31EUR 1,44%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.03.2026 09:33:00

PUMA SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten sich vor allem um die ermutigenden Anzeichen einer positiven Trendwende beim Sportartikel-Hersteller gedreht, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Die Unternehmensleitung habe den Ausblick auf 2026 bekräftigt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,95 € 		Abst. Kursziel*:
4,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,60%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten