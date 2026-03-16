ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten sich vor allem um die ermutigenden Anzeichen einer positiven Trendwende beim Sportartikel-Hersteller gedreht, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Die Unternehmensleitung habe den Ausblick auf 2026 bekräftigt./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.