Santander Aktie

9,54EUR 0,03EUR 0,36%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.03.2026 10:53:00

Santander Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Das Engagement der spanischen Bank im Privatkunden-Kreditgeschäft sei begrenzt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Freitagabend. Sie hält die Geschäftsziele vor dem Hintergrund der sich wandelnden konjunkturellen Rahmenbedingungen weiterhin für erreichbar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 21:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9,39 € 		Abst. Kursziel*:
35,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
9,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,12%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten