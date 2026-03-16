Santander Aktie
|9,54EUR
|0,03EUR
|0,36%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Das Engagement der spanischen Bank im Privatkunden-Kreditgeschäft sei begrenzt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Freitagabend. Sie hält die Geschäftsziele vor dem Hintergrund der sich wandelnden konjunkturellen Rahmenbedingungen weiterhin für erreichbar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 21:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12,70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,39 €
|
Abst. Kursziel*:
35,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
9,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,12%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-