Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
31,08 €
Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
30,93 €
Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
Nachrichten zu Commerzbank
09:29
|XETRA-Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
08:30
|UniCredit launches €35bn Commerzbank takeover offer (Financial Times)
08:23
|Commerzbank: UniCredit legt neues Übernahmeangebot vor (Spiegel Online)
08:16
|Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor (dpa-AFX)
07:50
|EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: COMMERZBANK Aktiengesellschaft; Bieter: UniCredit S.p.A. (EQS Group)
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)