LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank angesichts der Unicredit-Offerte auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Angebot der Italiener bestätige, dass die Aktien des Frankfurter Bankhauses kursseitig nach unten abgesichert sind, schrieb Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Es werfe zugleich aber neue Fragen auf, denn offenbar sei Unicredit derzeit nicht gewillt, ein besseres Angebot zu machen. Für die Commerzbank zieht sie daher gemischte Schlüsse. Für den Sektor sei es aber gut, wenn Übernahmen nach dem jüngsten Kursrutsch wieder ein Thema seien./rob/tih/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:51 / GMT



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