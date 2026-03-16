SAP Aktie
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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Nachdem die Quartalsberichtssaison für die europäischen Software-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, biete sich ein zwiespältiges Bild, schrieb Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die tatsächlichen Ergebnisse seien zwar insgesamt solide ausgefallen, doch die Aktienkurse hätten sich aufgrund von Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz das künftige Wachstum beeinträchtigen könnte, deutlich ermäßigt. Seiner Meinung nach berge der Sektor aktuell Bewertungsinkonsistenzen, da die Anleger das Wachstum nicht angemessen honorierten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
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Unternehmen:
SAP SE
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
165,96 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
165,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Charles Brennan
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KGV*:
-
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