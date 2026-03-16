Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studienergebnissen zum Medikament Kerendia mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Neue Markteinführungen seien weiterhin auf Kurs, um die Einbußen bei den Kassenschlagern Xarelto sowie Eylea in diesem Geschäftsjahr weitgehend auszugleichen, schrieb Charles Pitman-King am Montag. Er verwies dabei neben Kerendia auch auf die Medikamente Beyonttra und Lynkuet. Ab 2027 sollten sie dann wieder ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich möglich machen. Dies unterstreiche die verbesserte Qualität des Medizinportfolios./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40,33 €
|
Abst. Kursziel*:
19,02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,09%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
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KGV*:
-
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