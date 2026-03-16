Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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16.03.2026 11:33:51

Daimler Truck Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die unteren Grenzen der Umsatz- und Margenzielspannen des Lkw-Herstellers für 2026 erschienen zwar übermäßig vorsichtig, schrieb Hemal Bhundia am Sonntagabend. Allerdings sieht Bhundia auch nur begrenzte Korrekturrisiken für seine Prognosen. Die Bewertungsbasis für das Kursziel wurde nach vorne gerollt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41,55 € 		Abst. Kursziel*:
8,30%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
42,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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