ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die unteren Grenzen der Umsatz- und Margenzielspannen des Lkw-Herstellers für 2026 erschienen zwar übermäßig vorsichtig, schrieb Hemal Bhundia am Sonntagabend. Allerdings sieht Bhundia auch nur begrenzte Korrekturrisiken für seine Prognosen. Die Bewertungsbasis für das Kursziel wurde nach vorne gerollt./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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