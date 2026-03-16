Daimler Truck Aktie
|42,19EUR
|-0,44EUR
|-1,03%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Daimler Truck von 40 auf 52 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Auftragseingang des Lkw-Herstellers habe positiv überrascht, schrieb Holger Schmidt am Montag. Gemeinsam mit der für 2026 erwarteten Erholung der Absatzmärkte Nordamerika und Europa sowie der zuletzt wiedererstarkten Auftragsentwicklung für "Class 8"-Lkw in den USA seien das ermutigende Signale./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Kaufen
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
41,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
42,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
13.03.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13.03.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: So bewegt sich der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.03.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 34 Euro (dpa-AFX)
|
13.03.26
|Deutsche Bank AG verleiht Daimler Truck-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.at)