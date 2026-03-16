AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17000 Pence auf "Buy" belassen. Die Ziele für den operativen Cashflow des Pharmakonzerns stützten den Konsens für die Profitabilität im Jahr 2028, schrieb Luisa Hector am Freitagabend. Für das laufende Jahr rechnet sie mit weiteren Kurstreibern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
170,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
167,55 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
142,82 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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