Airbus Aktie
|169,82EUR
|1,16EUR
|0,69%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der Aktienkurs des Flugzeugbauers spiegele einen Bewertungsabschlag wider, der die kurzfristigen Herausforderungen überbewertet und das mittelfristige Wachstumspotenzial des Free Cashflow unterschätzt, schrieb Milene Kerner am Freitagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
168,24 €
|
Abst. Kursziel*:
30,77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
169,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,55%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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