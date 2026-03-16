Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Nach ihrer jüngsten Hochstufung der Aktie habe sie einige Gespräche mit Investoren geführt, schrieb Adrienne Yih in einer am Montag vorliegenden Studie. Deren Feedback sei nach wie vor überwiegend negativ und geprägt von pessimistischen Einschätzungen hinsichtlich des US-Konsumklimas, des "Channel Stuffing" im Großhandel in Nordamerika, des Konflikts im Nahen Osten, eines dauerhaften Verlusts an Markenwert sowie der Unfähigkeit, das Geschäft in Großchina wieder anzukurbeln./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 73,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 54,32
|
Abst. Kursziel*:
34,39%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 54,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,70%
|
Analyst Name::
Adrienne Yih
|
KGV*:
-
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