Nike Aktie

47,55EUR 0,36EUR 0,76%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.03.2026 14:06:00

Nike Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Nach ihrer jüngsten Hochstufung der Aktie habe sie einige Gespräche mit Investoren geführt, schrieb Adrienne Yih in einer am Montag vorliegenden Studie. Deren Feedback sei nach wie vor überwiegend negativ und geprägt von pessimistischen Einschätzungen hinsichtlich des US-Konsumklimas, des "Channel Stuffing" im Großhandel in Nordamerika, des Konflikts im Nahen Osten, eines dauerhaften Verlusts an Markenwert sowie der Unfähigkeit, das Geschäft in Großchina wieder anzukurbeln./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 73,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 54,32 		Abst. Kursziel*:
34,39%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 54,60 		Abst. Kursziel aktuell:
33,70%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten