Henkel vz. Aktie
|69,58EUR
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 80,40 auf 79,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe nun das externe Wachstum 2026, schrieb Fulvio Cazzol am Freitagabend. Immerhin hätten die Düsseldorfer angekündigt, die Bereiche Klebstoffe und Consumer durch Zukäufe stärken zu wollen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
79,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70,34 €
|
Abst. Kursziel*:
13,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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