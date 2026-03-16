Henkel vz. Aktie

69,58EUR -0,44EUR -0,63%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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16.03.2026 07:32:06

Henkel vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 80,40 auf 79,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe nun das externe Wachstum 2026, schrieb Fulvio Cazzol am Freitagabend. Immerhin hätten die Düsseldorfer angekündigt, die Bereiche Klebstoffe und Consumer durch Zukäufe stärken zu wollen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
79,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
70,34 € 		Abst. Kursziel*:
13,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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