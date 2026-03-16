Nemetschek Aktie
|68,45EUR
|-0,75EUR
|-1,08%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Nachdem die Quartalsberichtssaison für die europäischen Software-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, biete sich ein zwiespältiges Bild, schrieb Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die tatsächlichen Ergebnisse seien zwar insgesamt solide ausgefallen, doch die Aktienkurse hätten sich aufgrund von Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz das künftige Wachstum beeinträchtigen könnte, deutlich ermäßigt. Seiner Meinung nach berge der Sektor aktuell Bewertungsinkonsistenzen, da die Anleger das Wachstum nicht angemessen honorierten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
13.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.03.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13.03.26
|Nemetschek will höhere Dividende zahlen (dpa-AFX)
|
13.03.26
|Dividendenplus bei Nemetschek: Aktie reagiert positiv (Dow Jones)
|
13.03.26
|EQS-News: Nemetschek Group proposes dividend increase by around 24% to EUR 0.68 per share for 2025 (EQS Group)
|
13.03.26
|EQS-News: Nemetschek Group schlägt Erhöhung der Dividende für 2025 um rund 24% auf 0,68 Euro je Aktie vor (EQS Group)
Analysen zu Nemetschek SE
|08:28
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|68,45
|-1,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:13
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|09:13
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:28
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|08:06
|Bayer Buy
|UBS AG
|08:04
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07:54
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:14
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Polytec add
|Baader Bank
|13.03.26
|K+S Verkaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.