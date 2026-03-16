TeamViewer Aktie
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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 7 auf 5 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Es sei zu früh, für den europäischen Softwaresektor den Boden auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stuft er wegen der KI-Risiken ab./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4,65 €
|
Abst. Kursziel*:
7,57%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
|
Analyst Name::
Sven Merkt
|
KGV*:
-
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