Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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16.03.2026 10:43:18

Vodafone Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone mit einem Kursziel von 119 Pence auf "Buy" belassen. Europäische Telekommunikationsaktien seien nicht nur eine defensive Anlage für Krisenzeiten, sondern hätten seit Anfang 2024 auch höhere Renditen als der Gesamtmarkt abgeworfen, insbesondere im laufenden Jahr, schrieb Nick Lyall in seiner Branchenbetrachtung vom Freitagabend. Er traut dem Sektor weiterhin bis 2030 jährliche Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zu. Seine Favoriten BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, SES und Zegona hätten noch erheblich Luft nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1,19 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nick Lyall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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