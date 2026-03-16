RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hob nach dem Strategieupdate am Freitag seine Prognosen für den Versorger. Die Aktie bleibe eine Top-Empfehlung, da sie starke Kurstreiber, Aufwärtspotenzial beim Kursziel, anhaltende Gewinndynamik und Chancen im Bereich Rechenzentren vereine./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
62,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57,04 €
|
Abst. Kursziel*:
8,70%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
57,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
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KGV*:
-
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