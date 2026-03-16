NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer von 55 auf 36 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analystin Annick Maas gibt nun den Papieren des französischen Konkurrenten JCDecaux den Vorzug. Die Veräußerung von Assets abseits des Kerngeschäfts mit Außenwerbung sei bei den Deutschen wohl zunächst vom Tisch. Gerade hier habe man aber mit operativen Herausforderungen zu kämpfen. Maas reduzierte zudem ihre 2027er Gewinnprognose (bereinigtes EPS)./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.