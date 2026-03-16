Ströer Aktie

31,80EUR -1,15EUR -3,49%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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16.03.2026 12:13:09

Ströer SECo Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer von 55 auf 36 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analystin Annick Maas gibt nun den Papieren des französischen Konkurrenten JCDecaux den Vorzug. Die Veräußerung von Assets abseits des Kerngeschäfts mit Außenwerbung sei bei den Deutschen wohl zunächst vom Tisch. Gerade hier habe man aber mit operativen Herausforderungen zu kämpfen. Maas reduzierte zudem ihre 2027er Gewinnprognose (bereinigtes EPS)./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31,85 € 		Abst. Kursziel*:
13,03%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
31,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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